إندونيسيا.. زلزالان قويان يضربان قبالة سواحل جزيرة سومطرة

ضرب زلزالان قويان بلغت قوتهما 6.8 و6.9 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم.

وقال مرصد الزلازل الأمريكي إن أول الزلزالين وقع في الساعة 05:23 (22:23 ت غ الأربعاء) والثاني بعده بست دقائق، مشيراً إلى أن مركزيهما يقعان على عمق 10 كلم فقط عن سطح البحر.

وأضاف المرصد أن هناك احتمالاً ضئيلاً بحدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزالين.

زلزال إندونيسيا

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19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 08:43 AM

إندونيسيا.. زلزالان قويان يضربان قبالة سواحل جزيرة سومطرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ضرب زلزالان قويان بلغت قوتهما 6.8 و6.9 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم.

وقال مرصد الزلازل الأمريكي إن أول الزلزالين وقع في الساعة 05:23 (22:23 ت غ الأربعاء) والثاني بعده بست دقائق، مشيراً إلى أن مركزيهما يقعان على عمق 10 كلم فقط عن سطح البحر.

وأضاف المرصد أن هناك احتمالاً ضئيلاً بحدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزالين.

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