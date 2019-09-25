"بلدية الحازمي" بيشة تبدأ احتفالاتها باليوم الوطني.. الخميس

"القرني": الاحتفالات تستمر 5 أيام وتشهد فعاليات متنوعة

تبدأ بلدية مركز الحازمي بمحافظة بيشة ، احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة؛ حيث شهدت مظاهر الاحتفاء توشح شوارع وميادين المراكز براية التوحيد، التي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة.

وصرح رئيس بلدية مركز الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، بحرص البلدية على إظهار المركز بحلة جميلة تعبر عن هذه المناسبة وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

وأوضح "القرني" أن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني التي ستنطلق فعالياته يوم غد الخميس ولمدة خمسة أيام بجوار الأسواق الحديثة بالحازمي على طريق بيشة - وادي ترج، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تشمل مسيرة للخيل وشارعًا للفن بطول 89 مترًا؛ مما يتوافق مع اليوم الوطني، وأسرًا منتجة بأكشاك حديثة من نوعها، وأوبريتًا بعنوان (تاريخ أمة)، وقصائد وطنية وجدارية الهمة وعرضًا للفنون الشعبية، وفرقًا ترفيهية وألعابًا نارية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات المتفرقة في موقع الاحتفال.