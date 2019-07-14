"أمانة عسير" تلاحق لصوص التعديات وتزيل مبانٍ عشوائية على أراضٍ حكومية

تجاوزت مساحتها 12 مليون م2 في 28 موقعاً بكافة مدن ومحافظات المنطقة

حاصرت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها لصوص الأراضي، وذلك من خلال تكثيف أعمال الإزالات لتعديات ومبان عشوائية غير مرخصة، شيدت على أراضٍ حكومية تجاوزت مساحتها 12 مليون م2 في نحو 28 موقعاً بكافة مدن ومحافظات منطقة عسير .



وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قائلاً: إن الأمانة قد اتخذت حيال تلك التجاوزات الإجراءات النظامية المعمول بها فوراً.



وأشار إلى أن التعديات شملت إقامة مبان مخالفة وأحواش غير نظامية وغير ها من التجاوزات التي تسببت بالضرر لسكان المنطقة والسلامة البيئية المحيطة بهم. منبهًا بأن أعمال إزالة التعديات استغرقت قرابة 30 يومًا، وأسهمت مختلف الإدارات المعنية بأمانة منطقة عسير في أعمال الإزالة.



وقد سجلت إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، مساحة بلغت أكثر من 12.393.586، خلال الشهر الماضي .



وأكدت الأمانة على مواصلة حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير لضمان حماية الأراضي الحكومية من أي إحداثات قد تطالها، والتي سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على تلك الأراضي ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم .