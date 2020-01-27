"الشباب والمبادرة".. "الندوة العالمية" تدشن الملتقى التدريبي السادس بالقاهرة

فعاليات ثقافية ورياضية وفنية وترفيهية ومنصة للحوار مع علماء الأمة

بمشاركة 150 من الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، يقيم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في القاهرة، فعاليات ملتقى الشباب السادس بمدينة فايد، خلال الفترة من 29 يناير- 1 فبراير 2020م، 4- 7/ 6/ 1441هـ تحت عنوان "الشباب والمبادرة".

ويأتي الملتقى تحت رعاية المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، ومشاركة كوكبة من علماء جامعة الأزهر الشريف والجامعات المصرية؛ على رأسهم رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد حسين المحرصاوي؛ حيث يسهمون في إثراء الحوار وتبادل الخبرات وتعميق التواصل مع الشباب المشارك.

ويهدف الملتقى إلى التفاعل البنّاء لدى الشباب المشاركين؛ من أجل تشكيل شخصية إيجابية تُسهم في بناء مجتمعاتها وأوطانها، عبر فعاليات ثقافية ورياضية وفنية وترفيهية؛ إذ يُعد الملتقى منصة فاعلة للحوار المباشر بين علماء الأمة ورموزها والشباب الواعد المتميز؛ مما يسهم في تدريبهم وتأهيلهم وصقل مواهبهم واكتشاف قدراتهم وإكسابهم خبرات ومهارات جديدة.

وثمّن مكتب الندوة في مصر والقائمين على الملتقى، كل الجهود المقدرة والمبذولة من الهيئات والأشخاص لإقامة هذا الملتقى، وتحقيق أهدافه الإيجابية النافعة للشباب؛ وفي مقدمتهم المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة لرعايته الكريمة للملتقى.