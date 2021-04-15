شاهد.. الأمطار تهطل على تربة والمراكز التابعة لها

"المدني" يدعو لتجنب مجاري الأودية والشعاب

شهدت محافظة تربة، بعد عصر اليوم، هطول أمطار متوسطة شملت الأحياء السكنية، وعددًا من المراكز التابعة للمحافظة.

ورصدت عدسة "سبق" بعض الصور، في ظل وجود الفرق الميدانية للدفاع المدني وانتشارها بمواقع مختلفة بالميدان، لمباشرة أي بلاغ طارئ.

وفي الوقت ذاته، تعمل معدات بلدية تربة ممثلة بمركز الخدمات على فتح الطرق التي شهدت ارتفاع منسوب المياه وفق خطتها الميدانية والتي تشمل أعمال الصيانة بعد توقف الحالة المطرية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة تربة، المواطنين والمسافرين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب.

وشدّد "المدني" على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده عدد مناطق المملكة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.