بتكلفة 325 مليوناً.. "الفيصل" يوقّع مشروع بنية تحتية لمسارات الحافلات

سيتم الانتهاء من تنفيذه في مدة لا تتجاوز 18 شهراً

وقّع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان عقد تنفيذ مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات وتوريد وتركيب مظلات لمواقف الحافلات، ضمن المرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مكة المكرمة مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، تحت إشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لعقد توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة والجاري تنفيذه.

وتقدّر تكلفة تنفيذ المشروع بنحو 325 مليون ريال، والذي سيتم الانتهاء من تنفيذه في مدة لا تتجاوز 18 شهراً، ويتضمن المشروع إنشاء وتوريد وتركيب 500 موقف للحافلات، وما يلزمها من مظلات ومقاعد ولوحات إرشادية لشبكة تمتد بطول 300 كيلومتر.

كما يتضمن المشروع تجهيز وإنشاء 4 محطات نقل رئيسية حول المنطقة المركزية للمسجد الحرام، بما يلزم من مظلات وأجهزة شراء تذاكر ومنصات تحميل وتنزيل وتجهيز مسارات خاصة لحافلات النقل السريع؛ لتوفير السرعة والأمان المطلوبين للارتقاء بالخدمة وإنشاء 35000 متر مربع رصف أسفلتي وإعادة تأهيل المرافق العامة بأعمال المشروع وإنشاء 3000 متر مربع أرصفة انتظار للركاب، وإنشاء 7 جسور مشاة مجهزة بمصاعد كهربائية وسلالم.

ويشتمل كذلك على توريد وتركيب أنظمة النقل الذكية المرتبطة بمركز القيادة والتحكم المتكاملة مع الأنظمة الأخرى. ومن أهم هذه الأنظمة تفادي الاصطدام، والتحكم بإشارات المشاة ومراقبة الازدحام المروري، والتحكم بالإشارات المرورية لإعطاء الأولوية للحافلات.

كما يشمل المشروع بناء عدد 7 جسور مشاة موزعة على مناطق الشبكة لعبور الشوارع الرئيسية والتنقل بين محطات توقف الحافلات وهي مجهزة بالمصاعد الكهربائية؛ لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضاً توريد وتركيب عدد من أحدث أنظمة النقل الذكية التي يتم تركيبها بالحافلة وبالمواقف المظللة وأيضاً بالإشارات المرورية وجميعها ترتبط بمركز القيادة والتحكم، هذه الأنظمة مكملة للأنظمة الأخرى، وتستخدم في إشعار سائق الحافلة باقتراب السيارات الأخرى من جميع الجهات، وتساعد على تفادي الصدمات بإذن الله، وأيضاً تستخدم في تنظيم التقاطعات لإعطاء الأولوية في بعض المناطق للحافلات، وتنظم سير المشاة من وإلى مواقف الحافلات عبر إشارات التوقف.

ويهدف المشروع إلى توفير خدمة النقل العام لكل شرائح المجتمع، وتنويع طرق وأساليب التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وحضارية، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية. وهذا من شأنه الإسهام في تحقيق عوائد كبيرة على المدينة وسكانها، تتجاوز توفير خدمة النقل العام لفئات السكان كافة، إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى تأسيس نظام نقل دائم يواكب النمو الكبير الذي تشهده المدينة، ويسهم المشروع أيضاً في الحدّ من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية؛ بسبب الحوادث المرورية، والحد من التلوث البيئي الناجم عن المركبات واستهلاك الطاقة.