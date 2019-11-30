"طقس العرب": أسبوع ممطر على السعودية.. اضطرابات جوية على الوسطى والجنوبية

بدءًا من سواحل البحر الأحمر وصولاً إلى مناطق عدة

توقع موقع طقس العرب أن تتجدد الاضطرابات الجوية على السعودية، يومي الأحد والاثنين 1 و 2 ديسمبر، إذ من المتوقع أن ينشط منخفض البحر الأحمر مصحوبًا بالسحب الماطرة بحدة متفاوتة (خفيفة متفرقة إلى متوسطة الشدة أحيانًا)، على جنوب غرب وغرب المملكة وأجزاء من شمالها بمشيئة الله.

ومع ساعات صباح الأحد، تبدأ أولى السحب الماطرة بالتشكل بعد مشيئة الله على بعض سواحل البحر الأحمر، ولاسيما الوسطى والجنوبية منها بشكل متفرق قد يصحب بالرعد أحيانًا.

أما خلال عصر ومساء الأحد، فتتسع رقعة السحب الرعدية، ويمتد منخفض البحر الأحمر نحو شمال المملكة، وبذلك يشمل أجزاء من مكة المكرمة والطائف والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وحائل، ومع ساعات المساء والليل، تمتد بعض السحب الرعدية نحو رفحاء وربما حفر الباطن.

وبوجه عام، يتوقع هطول زخات رعدية متفاوتة الشدة بين الضعيفة والمتفرقة إلى متوسطة الشدة أحيانًا، قد تعمل على حدوث بعض التجمعات المائية وربما السيول في مرتفعات جنوب غرب المملكة، كما تترافق بتساقط زخات من البرد خصوصًا شرق المدينة المنورة وشمال وغرب منطقة حائل وشرق الجوف وفقًا لطقس العرب.

ومع ساعات الليل المتأخر وفجر وصباح الاثنين، تتراجع رقعة السحب الماطرة عن السعودية، وذلك بسبب تحول منخفض البحر الأحمر إلى منخفض جوي مقفل، وتحركه بعيدًا عنها نحو العراق، حيث يجلب الأمطار الغزيرة مع تشكل السيول وحدوث الفيضانات، خصوصًا في وسط العراق، فيما يحتمل يوم الاثنين أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على سواحل الشرقية، وزخات من الأمطار في جنوب غرب المملكة بمشيئة الله.