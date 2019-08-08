بالفيديو .. للعام الـ 7 على التوالي، يعيش ضيوف الرحمن تجربة الكرم المكيّ

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08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 08:09 PM

بالفيديو .. للعام الـ 7 على التوالي، يعيش ضيوف الرحمن تجربة الكرم المكيّ

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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