بنسبة 1.5%.. ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بدول التعاون

خلال أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الفترة للعام السابق وفق المركز الإحصائي

شهدت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ارتفاعًا بنسبة 1.5% في شهر أكتوبر 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس، أن مجموعة النقل شهدت ارتفاعًا بنسبة 8%، ومجموعة الثقافة والترفيه 7%، ومجموعة التعليم 4%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 2.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.6%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 1.2%، ومجموعة الاتصالات 1.1%، ومجموعة التبغ 0.4%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.1%.. في المقابل انخفضت أسعار مجموعة السكن بنسبة -1.9%، ومجموعة الملابس والأحذية -0.2%؛ فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.

وبيّنت أنه فيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر أكتوبر 2021م؛ فقد أسهمت مجموعة النقل بنسبة 1.0 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم الخليجي البالغ 1.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 نقطة مئوية، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكل من مجموعة الأثاث ومجموعة الاتصالات ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم.. في المقابل أسهمت مجموعة السكن بمساهمة سالبة بلغت -0.5 نقطة مئوية؛ فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر أكتوبر 2021م؛ فقد أسهمت المملكة العربية السعودية بما نسبته 0.5 نقطة مئوية، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.3 نقطة مئوية؛ فيما أسهمت بقية الدول الأعضاء بنسبة 0.7 نقطة مئوية.

وأشارت بيانات المركز إلى أن الخدمات الاستهلاكية في دول المجلس شهدت ارتفاعًا طفيفًا في مستوى أسعارها بنسبة 0.4% في شهر أكتوبر 2021م مقارنة مع الشهر السابق، ومن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعًا: مجموعة التعليم بنسبة 1.9%، ومجموعة الثقافة والترفيه 1.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.0%، ومجموعة السكن 0.5%، ومجموعة الأثاث 0.3%، ومجموعة النقل 0.2%، وكل من مجموعة الأغذية والمشروبات، ومجموعة التبغ، ومجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.1% لكل منهم.. في المقابل انخفضت الأسعار في مجموعة الصحة بنسبة -0.2%.