خالد بن سلمان عن رفيق الحريري: قائد وطني اغتالته ميليشيات الغدر الإيرانية

قال عن قاتليه: ضاقوا ذرعاً به وبمشروعه الوطني .. لا يعرفون إلا ثقافة الدمار

وصف نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الراحل رفيق الحريري؛ بأنه كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه.

وقال الأمير خالد، عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: استُشهد قبل ١٥ عاماً رفيق الحريري؛ كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه، وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف.. اغتالته ميليشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار.

وتابع: رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن.