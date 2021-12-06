"الحصيني": غدًا أول أيام ‎المربعانية.. والبداية الفعلية للشتاء

يتميز بإنبات الفقع.. ويتضمن أطول ليلة في السنة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن يوم غدٍ الثلاثاء 1443/5/3هـ الموافق 7ديسمبر 2021م سيكون أول أيام ‎المربعانية، مشيرًا إلى أنه سيكون البداية الحقيقية لفصل الشتاء.

وقال "الحصيني": أول نجم من نجوم "المربعانية" هو الإكليل وعدد أيامه "13" يوماً؛ ويمثل المنزلة الأولى من منازل الشتاء؛ والطالع الأول من المربعانية.

وأضاف: خلال "المربعانية" تسقط أوراق الشجر، ونشهد أطول ليلة في السنة، ومعلوم أنه محمود الأمطار إذا بارك الله فيه، كما يشتهر بأنه ينبت فيه الفقع.

وأردف الباحث في الطقس: "تشتد في الإكليل البرودة إذا ما وافق تقدم كتلة باردة أصلها قطبي أو سيبيري، وهو الغالب من خلال الأرشيف المناخي لسنوات ماضية، ويتميز بكثرة الغيوم والأمطار، كما يشهد أقصر نهار في السنة".

واختتم "الحصيني" مستشهداً بقول العرب: "إذا طلع الإكليل، هاجت الفحول، وشمرت الذيول، وتخوفت السيول".