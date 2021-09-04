كم دخله؟ ومَن زبائنه؟.. شاب سعودي يكسر الحواجز ويغسل السيارات بمنزله

نوع المركبة وحاجتها إلى التنظيف يحدّدان القيمة.. ودراسته بمدينة أخرى تلعب دوراً

كسر الشاب السعودي نواف الشميمري؛ جميع الحواجز وامتهن غسل السيارات بمنزله.

وأكّد "الشميمري"؛ لقناة الإخبارية، أن المقابل المادي كافٍ له بحكم دراسته وعدم تفرغه التام لهذه المهنة، مشيراً إلى أن دخله الشهري يراوح بين 2500 و3000 ريال بمعدل يومي قد يصل إلى 250 ريالاً بحسب نوع السيارة وحاجتها إلى التنظيف، وكذلك وفقاً لأوقات عمله بحكم دراسته في مدينة اخرى.

ولفت إلى أن زبائنه هم أقرباؤه وأصدقاؤه وزملاؤه ومعارفه، وأوضح أن الدخل اليومي لمغاسل السيارات يومياً 800 ريال إلى 1500 ريال، ودخلها الشهري يصل إلى قرابة 30 ألف ريال.