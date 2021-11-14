"الأرصاد" يعلن انتهاء الحالة المطرية بجدة: بداية الاستقرار

"القحطاني" لـ"سبق": جنوب المحافظة يسجل أعلى كمية هطول 24 ملم

أعلن المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة المطرية، وبداية استقرار الأجواء بمدينة جدة.

وأوضح الناطق الرسمي للمركز حسين القحطاني لـ"سبق" أن محطة جنوب جدة سجّلت أعلى كمية أمطار حيث بلغت 24 ملم، بينما سجلت بقية الأحياء كالتالي: