في أجواء تعمها السكينة .. شاهد جموع المصلين يؤدون صلاة العيد في ينبع

المحافظ زار المنومين بالمستشفى العام مقدمًا لهم التهاني بحلول عيد الفطر المبارك

توافدت جموع المصلين صباح اليوم الثلاثاء لصلاة عيد الفطر المبارك في المصليات والجوامع في محافظة ينبع والمراكز التابعة لها ومدينة ينبع الصناعية وينبع النخل، والتي حددتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في المحافظة بعد تهيئة المصلى والجوامع للمصلين في أجواء آمنة ومطمئنة، بعد أن منّ الله عليهم بصيامه وقيامه. وفي نهاية الصلاة تم تبادل التهاني والتبريكات بالعيد السعيد.



وتفصيلًا: أدى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بينبع بمصلى العيد الكبير، وسط أجواء تعمّها السكينة والإيمان والأمن والأمان ومنظومة متكاملة من الخدمات؛ حيث توافدت جموع المصلين من كل المراكز والمحافظة اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرحاً بإتمام الصيام وبلوغ عيد الفطر السعيد.



وبعد أن أدى الصلاة قام "السحيمي" باستقبال مديري الدوائر العسكرية والمدنية ومشايخ وأعيان وجمع كبير من المواطنين، الذين توافدوا إلى مقر المحافظة بصالة الضيافة صباح اليوم الثلاثاء لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادتنا وشعبنا شعب المملكة العربية السعودية وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا.



وزار "السحيمي" المرضى المنومين بمستشفى ينبع العام؛ حيث كان باستقباله مدير القطاع الصحي عبدالرحمن الميلبي، ومدير مستشفى ينبع العام تركي الثقفي، مقدمًا لهم التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، ووزّع على المرضى الهدايا، وتمنى لهم الشفاء العاجل، فيما عبر المرضى عن سعادتهم بهذه الزيارة.



كما أدى سكان وزوار مدينة ‎ينبع الصناعية صلاة ‎عيد الفطر وسط منظومة من الخدمات والتجهيزات المتميزة بجوامع ومصليات العيد، في أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله والخضوع له سبحانه وتعالى، بعد أن أنعم الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه.



ونجحت شرطة المحافظة وشعبة المرور بمحافظة ينبع ودوريات الأمن والأمن الصناعي بمدينة ينبع الصناعية في الخطة الأمنية والمرورية لصلاة العيد؛ حيث قامت بتنظيم حركة السير وتسهيل حركة الدخول من وإلى المحافظة، وتنظيم المركبات أمام مصليات العيد، كما كثفت التواجد في مصليات العيد؛ حرصاً على سلامة المصلين.