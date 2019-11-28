قائد قوات أمن الحج والعمرة يُقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

قلد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، الخميس؛ عددًا من ضباط القوات رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الكريم بترقيتهم.



وهنأ اللواء "الأحمدي"، المترقين، متمنيًا لهم التوفيق، وأن تكون هذه الترقية دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة قاصدي المسجد الحرام.



من جهتهم عبر المترقون عن سعادتهم بالترقية التي تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.