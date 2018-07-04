نجران.. تدخل جراحي ينهي معاناة مريض من كسور وألم حاد إثر حادث مروري

أجراها فريق متخصص قام بإدخال دعامة لتثبيت الشريان ..صحته جيدة

تمكن بفضل الله فريق طبي جراحي بمستشفى الملك خالد في نجران من إنقاذ حياة مصاب يعاني من كسور في عظمة الساق وألم حاد في الصدر وذلك بسبب حادث مروري.

وأوضحت صحة نجران أنه فور وصول المصاب لقسم الطوارئ بالمستشفى أجريت له أشعة مقطعية تبين من خلالها وجود قطع جزئي في الشريان الأورطي الصدري النازل، مما تطلب تدخل الفريق الطبي الجراحي وبصفة عاجلة لإنقاذ حياته حيث تم إجراء العملية الجراحية للقلب والتي تكللت بالنجاح بفضل الله وذلك بإدخال دعامة لتثبيت الشريان ويتمتع المصاب حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن العملية أجريت لأول مرة في مركز القلب بالمستشفى في معمل الهايبرد المشترك المختص في إجراء مثل هذه الحالات حيث تعتبر من العمليات الكبرى.