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نتائج التحقيقات الأولية لم يتبيَّن منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية

"الخارجية": تنسيق سعودي - فرنسي بشأن حادث سيارة الفريق المساند لأحد المشاركين في رالي داكار

إلحاقًا للبيان الصادر بشأن الحادث الذي تعرَّضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وإصابة أحد الركاب من الجنسية الفرنسية، الذي تضمَّن أن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبيَّن منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.. وفي إطار التعاون الثنائي بين البلدين؛ فإن الجهة المختصة في السعودية تعمل على التنسيق وإطلاع المختصين من الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق، والصور والمعلومات والأدلة المتوافرة لدى الجهات المختصة في السعودية عن الحادث.



وتود وزارة الخارجية التوضيح أن الجهات المعنية، بالتعاون مع المنظِّمين، حريصة كل الحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليًّا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، كما أنها تتمنى للمصاب الشفاء العاجل.