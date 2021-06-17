"تصفية" تعلن بيع مساهمة الهادي أم الحمام بـ"القطيف"

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن موعد إجراءات بيع مساهمة الهادي أم الحمام بالقطيف والتي ستباع بالمزاد العلني.
وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71،249.84) مترًا مربعًا، ولمتابعة إجراءات البيع والتي ستكون في 27 / 11 / 1442هـ الموافق 7 / 7 / 2021م، متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".
بالمزاد العلني …تبلغ المساحة (71،249.84) مترًا مربعًا
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن موعد إجراءات بيع مساهمة الهادي أم الحمام بالقطيف والتي ستباع بالمزاد العلني.
وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71،249.84) مترًا مربعًا، ولمتابعة إجراءات البيع والتي ستكون في 27 / 11 / 1442هـ الموافق 7 / 7 / 2021م، متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".