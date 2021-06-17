





4

بالمزاد العلني …تبلغ المساحة (71،249.84) مترًا مربعًا

"تصفية" تعلن بيع مساهمة الهادي أم الحمام بـ"القطيف"

324

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن موعد إجراءات بيع مساهمة الهادي أم الحمام بالقطيف والتي ستباع بالمزاد العلني.



وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71،249.84) مترًا مربعًا، ولمتابعة إجراءات البيع والتي ستكون في 27 / 11 / 1442هـ الموافق 7 / 7 / 2021م، متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".