الزميل "جزاء العصيمي" يتبرع بـ 60% من كبده لوالده

قال: لو أعطيتُه جسدي كله ما وفيته جزاءه وحقّه عليّ

أجرى الزميل الإعلامي جزاء بن محمد عبيد العصيمي رئيس تحرير صحيفة "صراحة" الإلكترونية، وعضو "صحافيو الوطن"، أمس الأربعاء، عملية تبرع بجزء من كبده لوالده، بعد أن أتم الفحوصات الطبية التي أثبتت تطابق حالته مع حالة والده الذي كان يعاني من فشل كامل في وظائف الكبد، مما استدعى ضرورة زراعة كبد له، وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية، في مدينة الرياض.



ويرقد الزميل جزاء ووالده في قسم الملاحظة، بعد أن تكللت العمليتان ولله الحمد بالنجاح، حيث تم أخذ ما نسبته (60%) من كبد الابن البار لتزرع في داخل جسد والده، في أعظم قصة برّ ووفاء وعطاء من ابن لأبيه.



وتواصل الإعلاميون مع زميلهم للاطمئنان عليه، حيث أبدى "العصيمي" سعادته وشكره لكل من سأل عنه، مطمئناً الجميع بأنه بخير ولله الحمد، ويشعر بسعادة كبيرة لنجاح عملية الزراعة لوالده، وأن هذا هو الأهم بالنسبة له.



وقال: "الله يمتع سيدي ووالدي بالصحة والعافية، والله هو المتفضل بأن سخرني ويسر لإعطاء والدي جزءاً من كبدي، ولو أعطيته جسدي كله ما وفيته جزاءه وحقه علي".