"الخارجية": المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في إثيوبيا

دعت جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العسكرية والعدائية

قالت وزارة الخارجية إن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتدعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العسكرية والعدائية وعدم تصعيدها وتوفير الحماية للمدنيين، والعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالدخول إلى مناطق الصراع لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.

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11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443 08:12 PM

دعت جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العسكرية والعدائية

"الخارجية": المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في إثيوبيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قالت وزارة الخارجية إن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتدعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العسكرية والعدائية وعدم تصعيدها وتوفير الحماية للمدنيين، والعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالدخول إلى مناطق الصراع لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.

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