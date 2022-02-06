أكثر من 42 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث

قالت: وصل عدد الحضور لجميع الجلسات إلى 51036 وأدارها 1105 أساتذة

بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الحالي، إلى 42375 مستخدماً.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ 861749 ملفاً، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 372، و1022 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 5040 فصلاً افتراضياً، منها 391 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 33430، فيما وصل عدد الحضور لجميع الجلسات إلى 51036، أدارها 1105 أساتذة، بحضور 20468 طالباً.