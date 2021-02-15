معلمو التربية البدنية يتخطون عقبة الدروس العملية بالتعلم النظري عن بعد

مهارات اختيرت ليسهل تنفيذها في المنزل نظراً للظروف الاستثنائية

نجح معلمو التربية البدنية في مدارس التعليم العام بإحداث نقلة نوعية في تدريس مادة التربية البدنية من الجانب العملي إلى الجانبين النظري والعملي باحترافية عالية، مستفيدين من الدعم الذي قدمته وزارة التعليم ممثلة بقسم التربية البدنية بأفرع إدارات التعليم.

وفي هذا السياق، نفّذ قسم التربية البدنية بتعليم العاصمة المقدسة العديد من الدورات حول طريقة تدريس التربية البدنية عن بعد وكيفية نقل وتدريس الخبرات والمهارات الرياضية للطلاب للاستفادة منها، وإمكانية تنفيذها في المنزل؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، والتي روعي فيها اختيار نوعية المهارات للطلاب.

واستفاد معلمو التربية البدنية من قناة "عين" في سهولة عرض محتوى الدروس للطلاب ونقله إلى منصة "مدرستي"؛ لإيصال المهارة للطلاب الذين تمكنوا من تجاوز عقبة تلقي دروس التربية البدنية من العملي وتحديداً للمرحلة الابتدائية إلى النظري والمشاهدة، وكذلك تطبيق المهارات عملياً أمام معلميهم عن طريق منصة التميز.

بدورهم، أشاد أولياء أمور بتفاعل أبنائهم مع حصص التربية البدنية عبر منصة "مدرستي"، وقيامهم بتنفيذ عدد من المهارات التي يسهل تنفيذها داخل المنزل كالألعاب الجمبازية مثل الوقوف على اليدين والرأس والميزان والتدحرجات الأرضية، والعديد من المهارات التي لا تحتاج إلى أدوات.