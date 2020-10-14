"البلديات" تطلق برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن"

مؤشر معياري بالشراكة مع جهات عدة للارتقاء بالخدمات كافة

ذكر وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أنه في إطار الأهداف الرامية لتطوير أعمال مقدمي الخدمات في المدن وإتاحة الفرصة للتعرف على تصنيفهم وفق معايير محددة؛ تم إطلاق برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن" اليوم.

وقال "الحقيل"، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت البرنامج كمؤشر معياري، بالشراكة مع عدد من الجهات، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة كافة في المدن.

تفصيلاً، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأربعاء، برنامج تصنيف مقدمي خدمات المدن، كمؤشر لتحديد اختصاص منشآت تقديم خدمات المدن وإمكانياتها من الناحية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، كذلك الراغبين بالتقديم والمنافسة على المشاريع الحكومية، وذلك للارتقاء بجودة الحياة وازدهار المدن في جميع أنحاء المملكة.

ووقّعت الوزارة ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين مذكرات تفاهم مع كل من وزارة الإسكان، الهيئة السعودية للمقاولين، الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض، مؤسسة النقد العربي السعودي، برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسّر"، شركة بيان للمعلومات الائتمانية، شركة مصدر لحلول البيانات، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، وذلك للمساهمة في حوكمة قطاع المقاولات وتعزيز التعاون القائم بين هيئة المقاولين والوزارة، وحوكمة قطاع المنشآت الهندسية، وقطاع المعارض والمؤتمرات وتقييم المعايير الفنية وتطبيقها، وتوفير المعلومات الائتمانية والبنكية كجزء من عملية تصنيف منشآت مقدمي خدمات المدن، وتوفير البنية التحتية من البيانات عن المنشآت، إضافة إلى توفير خدمة التأمين ضد العيوب الخفية للمنشآت المعتمدة لدى الوزارة، وحوكمة شركات التأمين، وربط إجراءات التأمين بهذه المنشآت، ومتابعة التزام المنشآت بمعايير الأداء ما بعد التصنيف من خلال برنامج البناء المستدام، حوكمة الشركات التقنية وتقييم المعايير الفنية وتطبيقها للارتقاء بجودة خدمات التصنيف مما سينعكس على تحسين المرافق والخدمات في مدن المملكة.

ويهدف البرنامج إلى تقويم مقدرة مقدمي خدمات المدن المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير مقدمي خدمات مدن مؤهلين في مختلف المجالات، والمساهمة في التنمية النوعية للبناء والتشييد، وحث مقدمي خدمات المدن على التطوير المستمر من خلال التصنيف، إضافة إلى تمكين وكالة الوزارة من أداء المهام المنوطة بها بما يساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية، وذلك تماشياً مع أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية، رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج، تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها، تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، والتحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تسهيل ممارسة الأعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي.

ويستهدف البرنامج مقدمي خدمات المدن (مصنفين وغير مصنفين)، والقطاع الحكوميالمالك للمشاريع، وأصحاب المصلحة (المساهمين في التصنيف)، والمدققين (مؤسسات التدقيق بالالتزام في المعايير)، إضافة إلى الجمهور الخارجي على المستوى المحلي والعام.

وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية بأصحاب المنشآت، بالدخول إلى منصة "بلدي" للاطلاع على الدليل الاسترشادي، والتأكد من توافق أنشطتهم في شهادة التصنيف السابقة للأنشطة الواردة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، واستخراج شهادة التصنيف الجديدة، وذلك عبر الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Link.