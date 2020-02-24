"الفيصل" يرعى غدًا حفل تخريج الدفعة الـ 68 بجامعة أم القرى

لأكثر من 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية

تحتفي جامعة أم القرى، غدًا الثلاثاء، في الإستاد الرياضي بالعابدية، بتخريج الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1440-1441هـ، أكثر من 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية.

يأتي ذلك، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وحضور نائبه، الأمير بدر بن سلطان، وأولياء أمور الطلاب وأمهاتهم، كما ستحتفي بطالباتها الخريجات، الجمعة المقبلة.

ويقدر عدد خريجي الدفعة الـ 68 المحتفى بهم من الطلاب نحو 6233 خريجًا، بينما بلغ عدد الطالبات 8130 خريجة، من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، ليصل مجموع الخريجين 14363 طالبًا وطالبةً، 13145 منهم في مرحلة البكالوريوس، و205 في الدبلوم، ومرحلة الماجستير 618، و197 ضمن مرحلة الدكتوراه.

وأشاد مدير الجامعة، أ. د. عبدالله بافيل، بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله-، واهتمام وزير التعليم، د. حمد آل الشيخ، في متابعة برامج التعليم العالي، مما أسهم في تطوير المخرجات العلمية وصقل المهارات بما يوائم مجالات سوق العمل.

وثمن مدير الجامعة، رعاية الأمير خالد الفيصل، وتشريف نائبه للاحتفاء بخريجي الدفعة الـ 68، ودعمهم المستمر والمتواصل لكل الفعاليات التي تنظمها الجامعة، معربًا عن اعتزازه بتتويج نخبة متميزة من طلبة الجامعة لخدمة وطنهم في جميع القطاعات، ومتمنيًا لهم مسيرة عملية مكللة بالتوفيق لما فيه مصلحة الوطن.

من جهتها، أكدت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، د. سارة الخولي، على دور المخرجات العلمية والمعرفية التي اكتسبنها الطالبات خلال مسيرتهن الدراسية في مختلف التخصصات، ومشاركاتهن المتميزة في البرامج الإثرائية والأنشطة، وكان لها الأثر البارز في صناعة كوادر تمثل المرأة السعودية على الأصعدة كافة.