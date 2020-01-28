وزير الخارجية يعقد جلسة حوار مع المجموعة البرلمانية البريطانية

استعرض العلاقات الثنائية التاريخية بين الرياض ولندن

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، جلسة حوار مع المجموعة البرلمانية البريطانية لجميع الأحزاب حول المملكة العربية السعودية "APPG"، وذلك ضمن زيارته للمملكة المتحدة.

واستعرض خلال حديثه مع البرلمانيين العلاقات الثنائية التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ومجالات التعاون المشترك، كما تبادل وجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، موضحاً مواقف المملكة تجاهها، كما استعرض رؤية المملكة 2030 ومجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة.

وقد حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.