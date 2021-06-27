"الصحة": تسجيل 1218 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1252 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 27 يونيو 2021، تسجيل 1218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 483221 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1252 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 464256 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7775 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11190 والحالات الحرجة 1440 حالة.