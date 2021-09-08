"الشؤون البلدية": تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر منصة بلدي

بهدف تحسين تجربة المستفيد

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديث سير الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة؛ بهدف تحسين تجربة المستفيد.

وأفادت الوزارة بأن التحديث الجديد يأتي من خلال إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة "بلدي" في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

وأكدت على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الهندسي المشرف منها عبر منصة "بلدي" من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.

يذكر أن منصة المدينة الرقمية "بلدي" توفر خدمات الرخص الإنشائية رقميًّا، وقد اعتُمِدَ أكثر من 11,500 مكتب هندسي ومقاول عبر المنصة، بالإضافة إلى أن جميع مراحل البناء حاليًّا تتم بتطبيق كود البناء السعودي وفق التحديثات المعتمدة لضمان جودة البناء.

