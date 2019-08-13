متخفياً.. وزير الأوقاف الأردني يتفقّد مخيّم حجاج بلاده في عرفة "فيديو"

فيما أكد رئيس البعثة الإدارية مغادرة قوافلهم الديار المقدسة بعد طواف الوداع

في زيارة تفقدية لمخيم الحجاج الأردنيين في "مشعر عرفة" أراد لها أن تكون غير معلنة وبدون مرافقة من أفراد بعثته ووزارته له، قام وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور عبد الناصر أبو البصل بالتجول بمخيم حجاج مملكة الأردن الشقيقة بمشعر عرفة للوقوف على أوضاع حجاج دولته والخدمات المقدمة لهم.



وبحسب "جريدة الدستور" الأردنية، التي ذكرت أن عدستها قد رصدت أمس الاثنين بمقطع "فيديو" نشرته على موقع "اليوتيوب" وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور "أبو البصل" أثناء تفقده مخيم الحجاج الأردنيين في عرفة "متخفياً".



وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثة الحج الإدارية المهندس عبدالله العبادي، إن قوافل الحجاج الأردنيين ستغادر الديار المقدسة من بعد صلاة عشاء اليوم الثلاثاء، بعد قيامهم بطواف الوداع.



كما ذكر مدير إدارة التعليم والثقافة في الوزارة، الدكتور رشاد زيد الكيلاني، أن البعثة الإرشادية الأردنية المرافقة للحج أجازت لمعظم حجاجها القيام برمي الجمرات بمنى بعد فجر يوم الثلاثاء، والأصل فيه بعد الزوال بعد الظهر، لكن ذلك قد يؤخرهم لمنتصف الليل دون تمكنهم من طواف الوداع الأمر الذي سيلقي على عاتقهم مشقة كبيرة. وأضاف أن الوزارة قامت بجهود كبيرة في إطار التعامل مع الإخوة المرشدين من ناحية والتعامل مع الحجاج بالفنادق والعمارات بشكل مباشر، مشيراً إلى أن هناك كادر توعية وإرشاد خصصته الوزارة إضافة لفريق المرشدين قام بتوجيه الحجاج وإرشادهم وتعليمهم مناسك الحج.

وبفضل من الله تعالى، ثم بجهود ومتابعة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، شهد موسم حج هذا العام (1440هـ) كما هو الحال في الأعوام السابقة نجاحًا كبيرًا على جميع المستويات في خدمة الحجاج وإتمامهم فريضتهم بكل يسر وسهولة في ظل حماية وخدمة رجال الأمن وكافة القطاعات الحكومية والتطوعية، الأمر الذي أشادت به دول ومنظمات حول العالم وبشهادة مسؤولي بعثات الحج من كافة أنحاء العالم والعديد من الحجاج من داخل المملكة وخارجها.