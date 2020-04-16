البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مشروع تأهيل شبكات الكهرباء بالمهرة

يخدم 10 آلاف مستفيد من أهالي "السادة" و"السوق" في مديرية الغيضة

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع تأهيل شبكات الكهرباء في محافظة المهرة، وذلك لرفع كفاءتها وتعزيز قدراتها ومعالجة ارتفاع الأحمال الكهربائية وانقطاعات التيار الكهربائي، والذي سيخدم 10 آلاف مستفيد من أهالي حي السادة وحي السوق في مديرية الغيضة.



ووضع حجر أساس المشروع محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، بحضور وزير الدولة الشيخ محمد عبدالله كده، والأمين العام لمحلي المحافظة سالم عبدالله نيمر، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة المهندس عبدالله باسليمان.



وعبّر محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر عن بالغ سعادته بوضع حجر أساس المشروع، مؤكداً أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على عدد من المشاريع التي ستسهم في التحوّل الإيجابي للخدمات في المحافظة، رافعاً شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على اهتمامهما بالشعب اليمني.

وشكر محافظ المهرة المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنسوبي البرنامج على ما يبذلونه من جهود في إقامة المشاريع المتنوعة في المحافظة وبقية المحافظات اليمنية، وفي مقدمتها مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة.

وقال المحافظ: "إننا وأشقاءنا في المملكة العربية السعودية جسد واحد ووطن واحد، وإلى مزيد من المشاريع ومزيد من الإنجازات".

ويهدف المشروع إلى تأهيل الشبكات الكهربائية، إضافة إلى تدعيم ومعالجة الاختناقات بشبكة الجهد المتوسط والمنخفض بأحياء السادة والسوق، كما يهدف إلى رفع قدرة التيار الكهربائي على تغذية الشبكات الكهربائية والحد من الانقطاعات والتأثر بالظروف الجوية والقدرة على استيعاب الأحمال الجديدة في الموقعين.



ويخدم المشروع ثلاث مدارس هي: مدرسة العيدروس، ومدرسة عائشة، ومدرسة الشعب، إضافة إلى أسواق الغيضة وجميع المرافق في هذه الأحياء.

ويتضمن المشروع إنشاء شبكات جديدة للجهد المتوسط والجهد المنخفض بمواصفات عالية تشمل الخطوط والتمديدات والمحولات لمنطقة السوق التجاري للمديرية وحارة السادة.

ويتكوّن المشروع من شبكة خطوط هوائية جهد متوسط 11 ك.ف، وكذلك يتكون من شبكة خطوط هوائية جهد منخفض 415 ف، بالإضافة إلى محولات التوزيع جهد 11/.4 ك.ف.

ويأتي المشروع في ظل ارتفاع درجة الحرارة وضعف البنية التحتية لمرافق الكهرباء وزيادة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، بجانب عدد من المشاريع الهادفة إلى تحسين خطوط شبكات الكهرباء الداخلية في مدينة الغيضة ومناطق أخرى في محافظة المهرة.

ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشروع عبر رفع القدرة الإنتاجية لمحطة توليد الكهرباء الحالية في الغيضة بـ75%، وذلك بإضافة 10 ميغا وات مع إضافة 5 محولات رفع بقدرة 3 ميغا فولت أمبير للمحول الواحد، للحد من الانقطاعات المتكررة وعدم القدرة على استيعاب الطلب العالي للكهرباء في المنطقتين.

ويولي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الكهرباء في محافظة المهرة ومختلف المحافظات في اليمن، اهتماماً بالغاً؛ وذلك من خلال تزويد محطات توليد الكهرباء بالمشتقات النفطية.

ويعتزم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن زيادة الدعم الشهري المقدم لمحافظة المهرة من الوقود والمخصص لمحطات كهرباء المحافظة خلال فترة الصيف إلى حوالي 4 آلاف و800 طن بسبب زيادة الأحمال، لتقليل الانقطاعات الكهربائية، وذلك في ظل الطلب المتزايد والعجز القائم بالطاقة الكهربائية.