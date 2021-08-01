تحديث جديد من "الصحة" حول حالات الاستثناء الطبي من لقاحات كورونا

قالت: يمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني

أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن حالات الإستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19)، ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبياً من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية.

وأضافت: ويمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني: Exempt@moh.gov.sa.