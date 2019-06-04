محافظ العرضيات يشارك جمعية البر الشمالية توزيع كسوة العيد

شارك بالملتقى الرمضاني الأول للأيتام.. وتناول الإفطار معهم

رعى محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، بعد مغرب أمس الاثنين بمقر الجمعية الخيرية بالعرضية الشمالية بمحافظة العرضيات؛ توزيع هدية وكسوة عيد الفطر المبارك لعام 1440 لأبناء وبنات مركز العرضية الشمالية.



وشارك الشريف في الملتقى الرمضاني الأول لأيتام مركز العرضية الشمالية بمقر الجمعية؛ حيث تناول الإفطار معهم.



وأوضح نائب رئيس الجمعية عمر سعيد العرياني لـ"سبق"، أنه بالتعاون مع لجنة التنمية الأهلية تم توزيع مبالغ مالية لكل يتيم وتوزيع هدايا، بالإضافة إلى كسوة العيد.



وأضاف العرياني: "أتقدم بالشكر الجزيل لمحافظ العرضيات علي الشريف لتلبية الدعوة والمشاركة بالملتقى الأول للأيتام بالمحافظة".



وشارك أيضًا في الملتقى رئيس لجنة التنمية الاجتماعية علي بن سلطان السهيمي، ونائبه موسى مساعد العرياني.