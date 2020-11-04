الفرز مستمر والحسم قد تعرقله الطعون.. إغلاق جميع مراكز الاقتراع في أنحاء أمريكا

ترامب يلمح لوجود تزوير: مجموعة بائسة للغاية تحاول حرماني من ملايين الأصوات

أغلقت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت المراكز في ولاية ألاسكا في أقصى شمال غرب البلاد الأخيرة في إغلاق أبوابها.

ووفق "الالمانية"، مازال يتم فرز الأصوات وربما لن تظهر النتائج في أي وقت من اليوم أو حتى في وقت متأخر من اليوم، في ظل ترجيحات باحتمالية تقديم طعون قضائية.

وأظهرت النتائج التقديرية حتى الآن فوز ترامب في ولايات: إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وولاية وست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينغ وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وكنساس وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا، وولاية أيداهو، وأهايو، وأيوا، ومونتانا، وتكساس.

بينما تشير النتائج إلى فوز بايدن في ولايات: فيرجينيا وفيرمونت وديلاوير ونيوجيرسي، وماساتشوستس والعاصمة واشنطن وكونيتيكت، وإيلينوي ورود أيلاند ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا، وولاية واشنطن، وأوريغون، وهاواي، ومينيسوتا، وأريزونا، وماين.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأميركي والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية الحالية دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فوزه بالانتخابات في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن، رغم أن عملية فرز الأصوات النهائية لم تنته.

وأكد ترامب، أنه "فاز" في الانتخابات، على الرغم من استمرار تعداد الأصوات، وقال في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض "سنفوز بها (الانتخابات).. بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل".

وتحدث ترامب عن "تزوير"، وأكد أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا، مضيفاً "نحن مستعدون للاحتفال بشيء رائع"، وفقاً لما ذكرته رويترز.

وقال ترامب، دون أن يقدم دليلاً، إن "مجموعة بائسة للغاية من الأشخاص" تحاول حرمانه من ملايين الأصوات، وأعلن أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات".

وأضاف ترامب أن "نتائج الانتخابات مدهشة"، مشيراً إلى أنه يفوز في ولاية بنسلفانيا بفارق (هائل)، رغم أن حاكم بنسلفانيا قال إن هناك "مليون صوت عبر البريد لم يتم فرزها بعد".

كذلك أعلن ترامب فوزه في ولايتي جورجيا وكارولينا الشمالية، رغم عدم صدور توقعات عن الشبكات الكبرى حيال النتائج فيهما.