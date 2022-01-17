دائرة الحكام تؤكد: لاعب الهلال "سالم الدوسري" يستحق البطاقة الحمراء أمام "النصر"

قالت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين: إن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري، كان يستحق البطاقة الحمراء في لقاء "النصر" (مؤجلة من الجولة الثامنة) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة 2-0.

وأكدت دائرة الحكام أن قرار الحكم الإيطالي بابلو فاليري غير صحيح، وكان يجب عليه إشهار البطاقة الحمراء للاعب "الهلال" سالم الدوسري؛ بعد التدخل القوي على لاعب النصر أنسيلمو دي مورايس؛ لكون الضرب في الوجه بحركة إضافية مقصودة تهدد سلامة المنافس، وتعد سلوكًا مشينًا يستوجب البطاقة الحمراء.