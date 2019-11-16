احترازيًا.. إغلاق طريق "هدا الطائف" في الاتجاهين بسبب الهطولات

"العمليات" طالبت المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر

أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، عن إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

الطائف الهدا الأمطار وزارة الداخلية المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

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16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441 08:36 PM

"العمليات" طالبت المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر

احترازيًا.. إغلاق طريق "هدا الطائف" في الاتجاهين بسبب الهطولات

سعود الدعجاني

الطائف

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أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، عن إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

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الطائف الهدا الأمطار وزارة الداخلية المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

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