سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.08%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.23 بنسًا أو بما يعادل نسبة 1.08% ليبلغ 21.56 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.36 بنسًا أو بما يعادل نسبة 2.18% ليصل إلى 16.86 دولارًا أمريكيًّا.