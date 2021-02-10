"الشؤون الإسلامية" تغلق اليوم 10 مساجد بعد ثبوت 15 حالة كورونا.. وفاة مؤذن بوادي الدواسر

الإجمالي بلغ 33 مسجداً.. فُتح منها 13 بعد استكمال عمليات التعقيم

‬ قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق عشرة مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 15 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ووفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة أيام 32 مسجداً، تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وذكرت الوزارة في تقرير أنها باشرت اليوم الأربعاء، الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين على النحو التالي: "حالتان في مسجدين بمنطقة مكة المكرمة، وحالتان في مسجدين بالجوف، وثلاث حالات في مسجدين بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان".

كما أغلقت الوزارة مسجداً بحي الهجرة بالمدينة المنورة لوجود أربع حالات، ومسجداً بمدينة عرعر بالحدود الشمالية به حالة واحدة، ومسجداً بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية به حالة واحدة، ومسجداً بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير لوجود حالتين.

ودعت الوزارة المصلين، حال ظهور أحد الأعراض التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا؛ إلى عدم الذهاب إلى المسجد قبل إجراء الفحص والتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن المتهاون في ذلك يعرض الشخص نفسه والآخرين للخطر ولن يسلم من الإثم، موضحة أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية واجب شرعي وسلوك حضاري.

وجددت الوزارة، في ختام بيانها، التأكيد على المصلين بالتعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.