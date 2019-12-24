الكويت ترحب ببيان النيابة السعودية حول قضية "خاشقجي"

شددت على ضرورة الابتعاد عن محاولة استغلالها وتسييسها

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية عن الترحيب ببيان النيابة العامة السعودية حول قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، قال المصدر: نؤكد ثقة دولة الكويت بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونشدد على ضرورة الابتعاد عن استغلال هذه القضية وتسييسها.

وأشاد المصدر بما تضمنه بيان النيابة السعودية من "شفافية عكستها النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه القضية، والتي تعبر عن التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بإرساء قواعد العدل والحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها".