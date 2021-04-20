تصادم بين شاحنتي تريلة ودينا بـ"جرب الباحة" يصرع ويصيب 3 أشخاص

إصابتان وحالة وفاة.. وفرقة إسعافية من الهلال الأحمر باشرت الحادث

وقع حادث تصادم بين شاحنتي تريلة ودينا بـ"جرب الباحة" أسفر عن مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم، مساء اليوم الاثنين.

وأردف "الزهراني" أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابتين بالموقع إصابة خطيرة تم التدخل إسعافيًا له ونقله لمستشفى عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر وحالة وفاة بالموقع.

2

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442 12:09 AM

إصابتان وحالة وفاة.. وفرقة إسعافية من الهلال الأحمر باشرت الحادث

تصادم بين شاحنتي تريلة ودينا بـ"جرب الباحة" يصرع ويصيب 3 أشخاص

صحيفة سبق الإلكترونية

الباحة

0 1,009

وقع حادث تصادم بين شاحنتي تريلة ودينا بـ"جرب الباحة" أسفر عن مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم، مساء اليوم الاثنين.

وأردف "الزهراني" أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابتين بالموقع إصابة خطيرة تم التدخل إسعافيًا له ونقله لمستشفى عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر وحالة وفاة بالموقع.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021