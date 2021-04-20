تصادم بين شاحنتي تريلة ودينا بـ"جرب الباحة" يصرع ويصيب 3 أشخاص

إصابتان وحالة وفاة.. وفرقة إسعافية من الهلال الأحمر باشرت الحادث

وقع حادث تصادم بين شاحنتي تريلة ودينا بـ"جرب الباحة" أسفر عن مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم، مساء اليوم الاثنين.

وأردف "الزهراني" أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابتين بالموقع إصابة خطيرة تم التدخل إسعافيًا له ونقله لمستشفى عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر وحالة وفاة بالموقع.