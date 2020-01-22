"بلومبرج" عن مصادر في "أبل": تجميع هاتف "آيفون 9" الأقل تكلفة تبدأ فبراير القادم

الإعلان الرسمي وبدء بيعه بالأسواق في مارس

كشفت تقارير صحفية عن موعد طرح شركة "أبل" الأمريكية هاتف "آيفون" الجديد متوسط السعر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر من داخل "أبل" تأكيدها أن عمليات تجميع هاتف "آيفون 9" ذي التكلفة الاقتصادية الأقل ستبدأ في فبراير المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الإعلان الرسمي عن الهاتف وبدأ شحنه وبيعه رسمياً في الأسواق، ستبدأ في مارس.

وأوردت المصادر أن عمليات التصنيع ستكون مشتركة بين مصانع "هون هون فوكسكون" و"بيغاترون" و"وينسترون كروب".

وسيكون هاتف "آيفون 9" الاقتصادي بتصميم مستوحى من هاتف "آيفون 8"، لكن سيتم دعمه بمستشعر بصمة أصابع، كما أن شاشته اللمسية ستكون بقياس 4.7 بوصة.