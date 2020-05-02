"الشؤون الإسلامية" توزّع 500 سلة غذائية في جامع الملك سلمان بجيبوتي

في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين لعام 1441هـ

نفذت الملحقية الدينية بالسفارة السعودية في جمهورية جيبوتي التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين لعام 1441هـ، من خلال توزيع السلال على 500 أسرة.

جاء ذلك بحضور ورعاية السفير عبدالعزيز المطر، وعدد من منسوبي السفارة والملحقية، في رحاب جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في العاصمة جيبوتي.

وقدم "المطر" الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على رعايتهما لهذه المشاريع الخيرية التي تجسد عناية المملكة بتوثيق الروابط الأخوية القائمة على تعميق وشائج المحبة الإيمانية في شهر الخير والعطاء.

وثمّن دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ البرنامج وفق منظومة متكاملة ومتميزة في ظل الظروف التي تفرضها جائحة كورونا تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة من هذا البرنامج الإنساني.

من جانبه، قال الملحق الديني بالسفارة بداح البداح: توزيع السلال الغذائية تم على الوجه المطلوب وفق الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الوزارة بالتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في جيبوتي.

وأشار إلى توزيع السلال الغذائية مستمر في عدد من المدن، موضحًا أن البرنامج يستهدف أربعة آلاف صائم بمختلف مدن جيبوتي.

وقدم "البداح" الشكر للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على متابته لأعمال وبرامج الملحقية الدينية بجيبوتي.