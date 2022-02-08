الإحصاء الخليجي: قرابة 106 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 94.1 %

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 19,979 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,284,384 حالة

اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ 106 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.1 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 105,702,535 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,284,384 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,013,078 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,979 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.1 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.7 %.