أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية

لا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيَّأة للمزيد

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت: محافظة القطيف، وسيهات وصفوى، والقرى والمراكز التابعة لها، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.


جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 06:30 PM

لا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيَّأة للمزيد

أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الدمام

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هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت: محافظة القطيف، وسيهات وصفوى، والقرى والمراكز التابعة لها، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.


جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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