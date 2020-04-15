أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية

لا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيَّأة للمزيد

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت: محافظة القطيف، وسيهات وصفوى، والقرى والمراكز التابعة لها، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.



جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.