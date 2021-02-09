شرطة الشرقية تكثف وجودها الميداني لمتابعة الإجراءات الاحترازية

وجّهت المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة

واصلت شرطة المنطقة الشرقية، أمس، جولاتها الميدانية اليومية؛ لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومخالفة عدم الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، وعدم لبس الكمامة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية، كل المواقع التي تقع تحت اختصاصها بمحافظة الخبر، وبمساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص؛ بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

وتضمنت الجولة التأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح أن المكان مراقب بالكاميرات؛ للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، بضبط المخالفات في حق غير الملتزمين.