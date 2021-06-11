مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية

تصل به لقرية العويلة غرب المحافظة عبر فريق و3 عيادات مجهزة

قام مركز لقاح كورونا بمحافظة رنية، بمبادرة إيصال اللقاح لقرية العويلة غرب محافظة رنية؛ وذلك بتجهيز فريق طبي وإداري متخصص يعمل بـ3 عيادات مجهزة لتخزين وإيصال واستقبال وإعطاء اللقاح لكل المستفيدين الذين بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 200 مستفيد ومستفيدة؛ ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الحملة نظراً لبُعد المسافة بين مركز اللقاح الواقع بمستشفى رنية ومركز العويلة الذي يبعد أكثر من 80 كم عن المركز، ولازدياد أعداد المقبلين على أخذ اللقاح في المحافظة، ولتوسعة مساحة العمل، وزيادة حجم استيعاب الراغبين لأخذ اللقاح يومياً، وبالتالي تسهيل وتسريع تكوين المناعة المجتمعية.

يُذكر أن وزارة الصحة تستهدف حالياً من هم فوق 60 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة لأخذ اللقاح.