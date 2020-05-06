في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى السابعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (بدر، والعيص، وينبع، ووادي الفرع).

وبيّنت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر حتى السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

0

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 10:26 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى السابعة مساءً

في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 518

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (بدر، والعيص، وينبع، ووادي الفرع).

وبيّنت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر حتى السابعة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020