"الخدمة المدنية" لـ"سبق": تعميم تأخير "الكسوف" يخص منسوبي الوزارة فقط

قال: لا يشمل جميع موظفي القطاع الحكومي

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر أن التعميم المتداول بشأن تأخير دوام الغد إلى الساعة التاسعة صباحًا صحيحٌ، ولكنه يخص فقط منسوبي وزارة الخدمة المدنية، وليس موظفي القطاع الحكومي.

وأضاف "الظاهر" لـ"سبق" بأن "لكل رئيس جهة حكومية صلاحية ذلك التأخير بحسب ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية".