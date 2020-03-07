هل هناك إجلاء للسعوديين من مصر؟ السفير "نقلي" يرد

القاهرة سجلت 15 حالة .. 12 منها بسبب سائحة تايلاندية

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي؛ أن العودة من مصر مفتوحة.

جاء ذلك في معرض ردّه على تساؤل طرحه أحد المغرِّدين في "تويتر" بخصوص ما إذا كانت هناك عملية إجلاء لسعوديين في مصر أم أن العودة مفتوحة حتى الآن.

وكان قد كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد؛ أن سائحة تايوانية من أصل أمريكي كانت مصدر الإصابة بفيروس كورونا لـ 12 شخصاً من العاملين على إحدى بواخر نقل السياح بنهر النيل في مصر.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، قال "مجاهد": إنه كان على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر، سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها، وردت معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان المصرية، باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوص اللازمة.

وأكد "مجاهد"؛ أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والموجودين معها على متن الباخرة خلال 14 يوماً ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتاً إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ(pcr) لهم في اليوم الـ 14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا، أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

وأضاف "مجاهد"؛ أنه جارٍ تحويل الـ 12 حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يوماً أخرى وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان من قبل عن ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -١٩) في مصر.