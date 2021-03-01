بإشراف "إنفاذ".. "تركي التجارية" تغلق مزاد آفاق جدة بنسبة نجاح 100 %

انتهى ببيع عقارات استثمارية وسكنية عدة وسط تنافس كبير من العقاريين

أسدلت مؤسسة تركي التجارية الستار عن أكبر مزاد لها بمدينة جدة "آفاق جدة" عبر منصة المزاد الإلكتروني، بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وذلك ببيع عقارات تجارية واستثمارية وسكنية عدة بمواقع مميزة وحيوية، وفي أرقى أحياء جدة السكنية، وسط تنافس كبير من المهتمين بالسوق العقاري ورجال الأعمال والمطورين.



وتفصيلاً، أعرب تركي المطرفي، المدير العام للمؤسسة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يأتي امتدادًا للنجاحات السابقة مشيرًا إلى أنه تم توفير الإمكانيات والوسائل كافة من أجل إنجاح المزاد، مقدمًا شكره وامتنانه لجميع المشاركين بالمزاد.

وبدأ المزاد يوم الثلاثاء الماضي، واستمر حتى مساء الأربعاء الذي يليه وسط إقبال كبير من المنافسين للاستحواذ على العقارات.

وأشار "المطرفي" إلى أنه تم تخصيص فريق حيوي ومهني، يتولى الإجراءات كافة المرتبطة بالمزاد، وينفِّذ كل الخطوات بدقة واحترافية عالية.

وقال: "هذا ما جعلنا الخيار المفضل لدى العديد من العقاريين لإدارة المزادات الكبرى نظرًا لتوظيف خبرات كبيرة، وترك بصمة متميزة في هذا المجال".

ويُعتبر نظام إدارة المزادات العقارية إنجازًا برمجيًّا رائدًا بشهادة الكثير من رجال الأعمال في مجال العقارات.

وبفضل هذا النظام تتحول قاعة المزاد إلى بورصة عقارية متكاملة حقيقية بمقدرات حاسوبية متطورة، تحول عملية إدارة المزاد إلى عملية غاية في البساطة والسهولة والدقة في الوقت نفسه.