بعد إطلاقه مبادرة "لا للمباني المستأجرة".. مدير تعليم ينبع يطّلع على منجزات التخطيط المدرسي

الذبياني: التخطيط المدرسي يُعتبر من أولى وأهم العمليات الإدارية التي يقوم بها التربوي

اطلع مدير التعليم بمحافظة ينبع، سليم بن عبيان العطوي، بقاعة الاجتماعات بالإدارة، على عرض مرئي تناول منجزات قسم التخطيط المدرسي للعام 1443هـ، بحضور المساعد للشؤون المدرسية بتعليم ينبع حمدان بن محمد عيد الصيدلاني، ورئيس قسم التخطيط المدرسي بتعليم ينبع محمد جمعة الذبياني ومنسوبي القسم.

وأوضح الذبياني، أن التخطيط المدرسي يعتبر من أولى وأهم العمليات الإدارية التي يقوم بها التربوي؛ فالتخطيط هو التدابير المستقبلية التي تسعى الإدارة التربوية إلى تحديدها لتنفيذ الأنشطة التربوية من جهة مواجهة ما يطرأ على النظام التربوي من مستجدات، ومن جهة أخرى العمل على تحديد احتياجات المحافظة من المدارس والفصول والبرامج في كل من (رياض الأطفال- التعليم العام- مدارس تحفيظ القرآن الكريم- برامج محو الأمية- ومعاهد وبرامج التربية الخاصة) وفقًا للحاجة إليها؛ بما يحقق إتاحة فرص التعليم العام والخاص لمستحقيها، ويضمن التوزيع العادل للخدمات التعليمية في كافة أنحاء المحافظة.

من جانبها، استعرضت مشرفة التخطيط المدرسي بتعليم ينبع عبير علي الشريف، من خلال العرض المرئي المقدم أهم منجزات القسم خلال العام الدراسي الحالي (الفصل الدراسي الأول)، ومشاركاته في المناسبات المحلية والوطنية، وتسليط الضوء على الرؤية المستقبلية للقسم والتي تتضمن: التوسع في الطفولة المبكرة لرفع مستوى مؤشر الأداء لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، والاستثمار الأمثل للمباني بالاستفادة من الطاقة الاستيعابية لها؛ لتقليل الهدر المالي، وإطلاق القسم مبادرةً بعنوان "لا للمباني المستأجرة".

جدير بالذكر، أن إدارة التعليم بالمحافظة تَلَقّت مؤخرًا خطاب شكر وتقدير من وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، نظير جهودها في أعمال التخطيط المدرسي والتي تضمنت دراسة التوسع في الطفولة المبكرة، وضم المدارس، ودراسة المشاريع المتعثرة للعام الدراسي 1442هـ.