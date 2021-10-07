





1

في معرض الرياض الدولي للكتاب المقام حتى العاشر من أكتوبر الجاري

"الغامدي" يحتفي بصدور كتابه الأول "صدفة العثور على صواب"

555

يحتفي الزميل الكاتب الصحفي فايز الغامدي بصدور كتابه الأول (صدفة العثور على صواب) في معرض الرياض الدولي للكتاب المقام حاليًا في الرياض حتى العاشر من أكتوبر الجاري.



ويتناول الغامدي، في كتابه الصادر مؤخرًا عن دار أثر السعودية، بعض المواضيع المتعلقة بالتأثيرات التي تطرأ على النص في المرحلة التي تلي الكتابة وتسبق القراءة، وبعض التفاعلات التي تلقي بتأثيرها على العاملين في مجال التحرير والتدقيق اللغوي، في لغةٍ زاوج الكاتب فيها بين تقنيات السرد والشعر والنثر، مسلطًا الضوء على قضية تُعد خافية عن الكثيرين ولم يتم التطرق لها من قبل.



وتنقل الغامدي، عبر مسيرته المهنية الصحفية، الممتدة لأكثر من ١٥ عامًا، في أكثر من مؤسسة صحفية ودار نشر وجهة إعلامية، جامعًا خلالها العديد من الخبرات والمهارات التي اعتمد عليها في اختيار مواضيع الكتاب والتطرق إلى أدق التفاصيل المهمة في مجال التأليف والنشر والقضايا المتصلة به.